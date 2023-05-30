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الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسى على قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

الثلاثاء، 30 مايو 2023 04:21 م
الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسى على قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 29 لسنة2023  بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي نشر فى الجريدة الرسمية ووافق عليه مجلس النواب.
 
 
ويهدف القانون إلى تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر المشروع حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة كأصل عام.
 
كما يضع تنظيمًا لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.

 


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