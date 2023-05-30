اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 مايو 2023 06:44 م
أكرم القصاص
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البنك الدولي يعلن تمويل مشروع يتعلق بالزراعة المستدامة بلبنان

الثلاثاء، 30 مايو 2023 05:31 م
البنك الدولي يعلن تمويل مشروع يتعلق بالزراعة المستدامة بلبنان البنك الدولى
أ ش أ

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أعلن نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج أن البنك بصدد تمويل مشروع مهم يتعلق بالزراعة المستدامة في لبنان، وذلك إلى جانب زيادة تمويل مشروع التغطية الاجتماعية بقيمة 300 مليون دولار.
 
جاء ذلك خلال لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت، بنائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، في حضور مستشاري رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نقولا نحاس وسمير الضاهر.
 
وتم خلال اللقاء عرض العلاقة بين البنك الدولي ولبنان سواء على مستوى التمويل والتعاون التقني.

لبنان

الزراعة المستدامة

البنك الدولى

اقتصاد لبنان



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