أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الصين رفضت دعوة أمريكية لعقد لقاء بين وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، ونظيره الصينى لى شانجفو، وذلك على هامش منتدى أمنى فى سنغافورة.
وذكر البنتاجون ـ في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن "عدم رغبة بكين المشاركة في مباحثات هادفة لن يقلل من التزام البنتاجون بالبحث عن خطوط للتواصل على مستويات متعددة مع الجيش الصينى".
وأشار البيان إلى أن "وزارة الدفاع الأمريكية تؤمن بأهمية الحفاظ على خطوط مفتوحة للاتصال العسكري بين واشنطن وبكين بهدف ضمان عدم تحول المنافسة إلى الصراع".
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