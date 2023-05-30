اليوم السابع
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البحوث الفلكية ينظم اليوم ورشة عمل للأطفال حول أطوار القمر

الثلاثاء، 30 مايو 2023 03:00 ص
البحوث الفلكية ينظم اليوم ورشة عمل للأطفال حول أطوار القمر البحوث الفلكية
كتب ـ محمود راغب

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ينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية، ورشة عمل "أطوار القمر" للأطفال، تحت رعاية الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد، اليوم الثلاثاء 30 مايو بمقر المعهد.
 
وتقام الورشة للأطفال من سن 6-12، بمقر المعهد بحلوان، وتبدأ فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا، والاشتراك مجانا والعدد محدود والحضور بأسبقية التسجيل، وبدأ التسجيل من 22 مايو حتى الخميس  25 مايو 2023، عن طريق إرسال رسالة عبر الواتس إلى  01113996884 ، أو رسالة عبر الإيميل somaya.saad@nriag.sci.eg.
 
وأشار المعهد إلى أنه جارى إعداد بث مباشر على صفحات المعهد المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى حول الورشة.
 
وأكد المعهد، أن الورشة تأتى فى إطار الدور المجتمعي والتوعوي الذى يقوم به المعهد و يهدف الى النشر والتوعية بعلوم الفلك فى المجتمع وحث المجتمع الدولى والمجتمعات المدنية على العمل مع كل فئات المجتمع ودمج  كل الفئات خاصة من ذوى الهمم بما يحقق أهداف الإتحاد الدولى الفلكىIAU ومكتب الفلك للتوعية OAO  ومكتب الفلك للتعليم  OAE فى  المساواة والدمج والشمول.
 

معهد الفلك

البحوث الفلكيه

أطوار القمر

ورشه عمل الأطفال



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