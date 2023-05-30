الأمن ينجح في إعادة فتاة لمنزلها بعد اختفائها 4 أيام بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشي

نجحت قوات الأمن بمديرية أمن الدقهلية، بمحافظة الدقهلية ، من إعادة فتاة لأهلها بعد تغيبها عن المنزل لمدة 4 أيام، بقرية البجلات التابعة لمركز ومدينة منية النصر بالدقهلية.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بتحرير محضر من "رضا. ا" باختفاء ابنته آية وعدم عودتها للمنزل مرة أخري.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة منيه النصر، إلي القرية لتكثيف البحث عن الفتاة داخل القرية وخارجها وتفريغ وتتبع كاميرات المراقبة الموجودة.

وشكلت مديرية أمن الدقهلية، بالتعاون مع مركز شرطة منية النصر، فريق مكبر من البحث الجنائي لتوسيع دائرة البحث عن الفتاة داخل نطاق المحافظة والمحافظات الآخري علي مستوي الجمهورية.

وتمكنت قوات الآمن من تحديد مكان الفتاة، وعودتها لأسرتها سالمة والتي تبين تركها للمنزل بسبب نشوب مشادة كلامية مع والدتها، تركت علي إثرها المنزل.