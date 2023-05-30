افتتاح عيادة العلاج الطبيعى وقسم الأطفال الملحق بها بـ" طب أسرة اويش الحجر" في الدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشي

افتتح الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم عيادة العلاج الطبيعى وقسم الأطفال الملحق بها بمركز طب أسرة اويش الحجر التابعة لإدارة المنصورة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى والدكتور تامر الطنبولي مدير الرعاية الاساسية والدكتور محمد حسن مدير إدارة المنصورة فضلاً عن الدكتورة لينا اشرف رئيس قسم العلاج الطبيعي.

وأشاد مكين بجهود إدارة العلاج الطبيعي، خلال الأسبوع الماضى والتى تضمنت تدريبا عملياً بمستشفى دكرنس، في إطار تنفيذ برتوكول العلاج الطبيعى داخل الحضانات وعناية الأطفال ورعايتها فضلاً عن 15 جولة مرورية على الأقسام بالوحدات والمستشفيات المختلفة.

وقال الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى أن التدريب هو الثالث من نوعه حيث شهدت مستشفى بلقاس العام إلى جانب مستشفى شربين تدريبات مماثلة لتفعيل العلاج الطبيعى داخل عناية الأطفال المبتسرين والحضانات، وذلك على رأس العمل بالمستشفيات التى يضمها المشروع.

وفى سياق متصل لفت مدير إدارة العلاج الطبيعى إلى أن وحدات وأقسام العلاج الطبيعي أجرت خلال الأسبوع الماضى نحو 27 ألف جلسة من بينها 6450 جلسة للأطفال ونحو 2250 لمرضى الغسيل الكلوى علاوة على 918 جلسة لمرضى العناية والداخلى.

جدير بالذكر أن صحة الدقهلية كانت قد شهدت منتصف مارس الماضى توقيع أول بروتوكول من نوعه على مستوى الجمهورية، بين ادارتى العلاج الطبيعى، والحضانات للحد من مضاعفات حجز الأطفال المبتسرين بالعناية والحضانات، وذلك عبر التدخل المبكر للعلاج الطبيعى. كما شهدت مستشفى شربين منتصف مايو توقيع أول كشف مشترك بين العلاج الطبيعى و قسم الأطفال على نحو 30 حالة.