اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 مايو 2023 02:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

اشتعال حريق بسيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري في الطالبية

الثلاثاء، 30 مايو 2023 01:35 م
اشتعال حريق بسيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري في الطالبية حريق سيارة-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اشتعل بسيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري بالطالبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا باشتعال حريق بسيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري بين الكونيسة والطالبية بمنطقة الطالبية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى محل الواقعة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات، وأجرى رجال المباحث معاينة للسيارة، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

حريق سيارة

حريق سيارة بالطالبية

امن الجيزة

اخبار الحوادث

حريق



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة