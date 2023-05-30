استكمال المرحلة الثانية لتطوير الرنين المغناطيسى بمستشفى الغردقة العام

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية، بمحافظة البحر الأحمر، بوصول أحدث جهاز رنين مغناطيسي " فيليبس Achieva detream" ذى دقة عالية، لمستشفى الغردقة العام، لاستكمال المرحلة الثانية من اعمال التطوير اشعة الرنين المغناطيسي، تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأكدت المديرية فى بيان لها يجرى جهاز الرنين المغناطيسي الجديد الفحوصات الطبية المتنوعة والشاملة المطلوبة بدقة متناهية، ووصلت إلى مستشفى الغردقة العام كافة الاحتياجات الملحقات اللازمة.

وذلك فى إطار حرص الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، لتطبيق خطه التطوير الشاملة للقطاع الصحي بنطاق المحافظة، بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المختصة للعمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية ،ورفع كفاءة المستشفيات وتزويدها بكافة الأجهزة والمعدات الحديثة لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين.

وصرح الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة، بأن هذه الخطوة اساسية وضرورية جدا في هذه المرحلة بعد أن تم استخدام الجهاز القديم بفحص ما يقرب من 120 ألف حالة وما يقرب من فترة تشغيل 90 ألف ساعة منذ تركيب الجهاز.