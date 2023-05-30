اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 مايو 2023 10:54 م
أكرم القصاص
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إنقاذ مواطن بلا مأوى يعيش بمفرده وايداعه دار رعاية المسنين بطنطا

الثلاثاء، 30 مايو 2023 09:39 م
إنقاذ مواطن بلا مأوى يعيش بمفرده وايداعه دار رعاية المسنين بطنطا إنقاذ مواطن بلا مأوى فى طنطا
الغربية عادل ضرة

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تمكن فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، برئاسة الدكتور خالد أبو المجد من إنقاذ مواطن يبلغ من العمر 74 عامًا وايداعه دار رعاية المسنين، نظرآ لظروفه الاجتماعية ووفاة زوجته وعدم وجود أولاد له وعدم وجود أى احد من أفراد اسرته لخدمته.
 
كان فريق التدخل السريع بالمديرية قد تلقي بلاغًا بتواجد مواطن مسن يعيش بمفرده داخل منزله وعدم وجود أحد لخدمته.
 
انتقل فريق التدخل السريع برئاسة الدكتور خالد أبو المجد رئيس فريق التدخل السريع ورئيس لجنة مواطن بلا مأوى  بالغربية، يرافقه رضا شاهين عضو الفريق، وعابد محمد عبد الغنى عضو لجنة مواطن بلا مأوى من إدارة الحوكمه بالمحافظة لمنزل المواطن حيث تبين أنه  مسن كان يعمل بالاوقاف وخرج على المعاش منذ 13 عامًا وزوجته متوفية وليس له اولاد ولا يوجد أحد من عائلته يقوم بخدمته.
 
وبالعرض على وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وجه بسرعة نقله لدار رعاية المسنين والعجزة، وتم نقله للدار وتقديم الرعاية اللازمة له.
 
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اخبار المحافظات

تضامن الغربية

مواطن بلا مأوى

رعاية المسنين



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