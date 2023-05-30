إكسون موبيل مصر تكرم عملاءها عن إنجازات عام 2022

عقدت شركة إكسون موبيل مصر مؤتمرها السنوي مؤخرا ، و ذلك في إطار استراتيجيتها القائمة على التواصل المستمر مع عملائها في كافة أنحاء الجمهورية وتقديم الدعم والتشجيع الدائم لهم لمواصلة النجاحات والإنجازات.

استعرضت الشركة خلال المؤتمر العديد من الإنجازات التي تحققت خلال الفترة ما بين عامي 2022-2023، ومن بينها مستقبل زيوت السيارات، والبرامج التسويقية المتطورة للمنتجات وطرحها للعديد من العبوات التنافسية الجديدة، وهو ما يعكس اهتمام الشركة بتقديم خدمات متميزة، ما يضمن الحفاظ على مكانتها الرائدة بين الشركات المصنعة للزيوت في السوق المصري، كما طرحت الشركة أهدافها المستقبلية التي تسعى لتحقيقها، والسبل التي تضمن استمرارها في الريادة بتقديم خدمات فنية ذات جودة عالية.

أثناء الاحتفال، عبر المهندس عمرو أبو عيطة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل مصر، عن جزيل الشكر لـعملاء إكسون موبيل مصر، قائلاً: "نسعى دائماً إلى مد جذور الثقة والتواصل الدائم مع كافة عملائنا ووكلائنا، وهو الأمر الذي يمثل عنصراً رئيسياً من استراتيجية إكسون موبيل مصر التى تهدف للاستثمار بعيد المدى بهدف الحفاظ على ريادتنا في السوق المصري. كذلك نسعى إلى زيادة عدد محطات موبيل في مختلف أنحاء مصر، بالإضافة إلى التوسع في الاستثمارات الخاصة بمجالات البحث والتنقيب في المياة الإقليمية المصرية، كما لا يمكننا أن نغفل اهتمامنا بتوظيف الحلول التكنولوجية الرائدة للحفاظ على البيئة من خلال تقديم حلول منخفضة الكربون. وـأود الاحتفال معكم اليوم بالانتقال إلى المقر الجديد للشركة الذي تم تجهيزه على أعلى مستوى، بما يمثل بداية لحقبة جديدة تواكب تطلعاتنا ومتطلبات العصر، وذلك ضمن خطتنا نحو النمو قدما وتحقيق الازدهار ." وأضاف: "أما فيما يخص الدور المجتمعي للشركة، تعمل إكسون موبيل مصر على تنمية قدرات الأفراد والمجتمع ككل من خلال تركيز الاهتمام على مجالات التعليم والتدريب المهني بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي للمرأة، وريادة الأعمال."

من جهته قال المهندس محمد الأعصر، مدير إدارة تسويق الزيوت بشركة إكسون موبيل مصر : "تمكنت إدارة تسويق الزيوت في إكسون موبيل مصر من توسيع قاعدة العملاء من خلال عدة خطط، أهمها تفعيل تطبيق"موبيلياوي" للمستهلكين النهائيين، والمحلات التجارية، وهو أول برنامج ولاء في قطاع المواد البترولية والزيوت في السوق المصري، ويهدف إلى تحفيز المستهلكين والمحلات مع مواكبة التطور الرقمي في مصر والعالم. ولقد قمنا كذلك بتطوير عروض الباقات وتحديث برنامج الحوافز مع تقديم المزيد من العروض المميزة، فالشركة نجحت في إطلاق منتجات زيوت جديدة تواكب المتطلبات الحالية للعملاء مع الحفاظ على أعلى جودة. وأضاف: "كذلك تم طرح عبوات تنافسية لتلبية احتياجات عملائنا وتعزيز مكانتنا في السوق، كما حرصنا على تنظيم برامج تسويقية ميدانية مع المستهلكين النهائيين وأصحاب الورش لتوعية الجمهور بمنتجاتنا وخدماتنا، مما يساهم في زيادة الطلب على المنتج."

فيما أوضح محمد عسكر، مدير عام مبيعات زيوت المحطات ووكلاء السيارات في إكسون موبيل مصر، عن مستقبل زيوت السيارات واستراتيجية الشركة للبيع بالتجزئة قائلاً: "تسعى إكسون موبيل مصر دائماً إلى مواكبة التطور السريع في السوق المصري من خلال عدة محاور تشمل البحث عن طرق جديدة للوصول إلى العميل النهائي وتوفير تجربة شرائية متميزة وتوسيع شبكة منافذ موبيل 1 سنتر وموبيل أوتو كير التي وصل عددها إلى 157 موقع داخل المحطات، و 85 موقع خارج المحطات، إلى جانب زيادة مبيعات منتجات موبيل 1 وموبيل سوبر، والتي تتميز بقدرة كبيرة على العمل في أقصى ظروف التشغيل مع الحفاظ على المحركات. وبهذه المناسبة دعونا نعلن عن إطلاق منتجنا الجديد Mobil Super -Synthetic Technology بتكنولوجيا الزيوت التخليقية الذي يصل عمره الافتراضي إلى 8،000 كيلومتر، بما يواكب المتطلبات الحالية للعملاء مع الحفاظ على أعلى جودة."

في السياق ذاته أضاف السيد محمد يحيى، مدير مبيعات زيوت الجملة ومحطات الأقاليم بشركة إكسون موبيل مصر، قائلا: "تعمل إكسون موبيل مصر على تحقيق مبدأ الاستمرارية من خلال عدة محاور تأتي في مقدمتها الربحية لجميع الأطراف في المنظومة البيعيه بما في ذلك الشركة ومنها إلى الموزعين، والمحطات، ومحلات الزيوت وصولاً إلى إرضاء المستهلك النهائي، حتى نصل إلى حلقة متصلة من النجاح للكل." و أكد : "إن تحقيق النجاح صعب لكن الحفاظ عليه يظل هو الأصعب، ولهذا نعمل باستمرار على التطوير السريع للمنظومة البيعيه وإرضاء العميل، كما نعمل جاهدين للتغلب على التحديات الراهنة عبر تقديم منتجات بأسعار تنافسية لتناسب قاعدة المستهلك النهائي ككل مع الحفاظ على أعلى جودة، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية الحالية وحرصاً منا على أن نبقى الاختيار المفضل والمصدر الموثوق دائماً.“

منذ إنشائها، حرصت إكسون موبيل مصر على بناء دائرة علاقات قوية مع عملائها على أساس من الثقة المتبادلة والدعم المتواصل وذلك في إطار استراتيجية الاستثمار في المجتمع.