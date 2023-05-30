إعداد القادة ينظم محاضرة مهارات الإتيكيت للمرشحين لشغل المناصب بجامعة الزقازيق

عقدت جامعة الزقازيق بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، محاضرة بعنوان (تأهيل المرشحين للقيادة بمهارات الإتيكيت) بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وذلك ضمن الدورة التدريبية لأعضاء هيئة التدريس المرشحين لشغل المناصب القيادية (منصب عميد كلية او معهد)، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد على الدرندلى رئيس الجامعة، الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتورة نجلاء فتحى مدير المركز.

وانطلقت محاضرة تأهيل المرشحين للقيادة بمهارات الأتيكيت وحاضر فيها الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف وكيل معهد إعداد القادة، وخلال المحاضرة تم توفير بيئة تدريبية مثالية للتفاعل وتبادل الخبرات بين الحضور، حيث استهدفت تعزيز قدرات المرشحين فى مجالات الاتيكيت والبروتوكول والمراسم، وهى مهارات ضرورية للقيادة الفعالة والنجاح فى الوظائف القيادية.

وتم شرح تعريف الاتيكيت وشرح أهميته فى الحياة اليومية والبيئة العملية والأصول والقواعد الأساسية للاتيكيت فى المجتمع والعمل، وأهمية البروتوكول فى التعامل مع الزملاء والجهات الخارجية والمناسبات الرسمية والحكومية والاجتماعات الهامة. كما تطرقت المحاضرة إلى المراسم وأهميتها، لما لهم من أهمية قصوى فى إبراز أى مؤسسة لخلق كوادر فى هذه المجالات مما يهيىء للجامعة فرصة إقامة علاقات محلية ودولية يكون لها مردود على العملية التعليمية وخدمة البيئة.

ومن جانبه توجه الدكتور كريم همام مدير المعهد بالشكر لرئيس جامعة الزقازيق على الدعوة الكريمة لتعاون المعهد ضمن البرنامج التدريبى للقيادات بالجامعة والذى أعده مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.

وقد أكد مدير معهد إعداد القادة أن من ضمن الخطة الاستراتيجية للمعهد تأهيل وإعداد القيادات ومواكبة التطورات وتبادل الخبرات بما يتوافق مع المتطلبات الحديثة، وتعزيز بناء الشخصية وتطوير المهارات.