إطلاق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16" الصينية اليوم

أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية، أنه من المقرر إطلاق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16" اليوم الثلاثاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين.

وقال نائب مدير وكالة الفضاء المأهول الصينية لين شي تشيانغ - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية - إن "سفينة الفضاء ستحمل ثلاثة رواد فضاء، هم جينج هاي بنج، وتشو يانغ تشو، وقوي هاي تشاو، لتنفيذ مهمة الرحلة الفضائية "شنتشو-16"، فيما سيكون جينغ قائد الطاقم"، موضحا أن "مهمة الإطلاق ستستخدم صاروخا حاملا من طراز "لونغ مارش-2 إف"، والذي سيتم ملؤه بالوقود قريبا، مشيرا أن الطاقم سيبقى في المدار لمدة 5 أشهر تقريبا".

وأضاف أن "رواد فضاء مهمة "شنتشو-16" سيجرون في المدار اختبارات وتجارب واسعة النطاق في مختلف المجالات كما هو مخطط"، مشيرا إلى أنه "من المتوقع أن يحققوا إنجازات علمية عالية المستوى في دراسة الظواهر الكمومية الجديدة وأنظمة التردد الزمني الفضائي عالية الدقة والتحقق من النسبية العامة وأصل الحياة".

يذكر أن "شنتشو-16" هي مهمة الرحلة الفضائية الثانية في إطار برنامج الفضاء المأهول الصيني هذا العام، وأول مهمة مأهولة بعد دخول محطة الفضاء الصينية مرحلة التطبيق والتطوير.