اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 مايو 2023 02:30 م
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إصابة 88 عاملًا بحالة اختناق داخل مصنع "معسل" فى المنوفية

الثلاثاء، 30 مايو 2023 01:50 م
إصابة 88 عاملًا بحالة اختناق داخل مصنع "معسل" فى المنوفية سيارة إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أصيب 88 عاملًا بحالات اختناق بسيطة أثناء تواجدهم بمصانع قريبة من أحد مصانع "المعسل"، وتم  نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لاتخاذ الإجراءات القانونية والطبية اللازمة حيال الواقعة.
 
تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من شرطة النجدة تفيد منأصيب 88 عامل بحالات اختناق بسيطة أثناء تواجدهم بمصانع قريبة من أحد مصانع المعسل، وجرى نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لاتخاذ الإجراءات القانونية والطبية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
وانتقل الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي للوقوف على حجم الإصابات والخدمات المقدمة للمواطنين المصابين في الواقعة.
 
 

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

حالات اختناق

مستشفى شبين الكوم التعليمى



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