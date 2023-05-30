اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 مايو 2023 12:59 م
أكرم القصاص
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إصابة 8 فى حادث تصادم سيارتين فى الفيوم

الثلاثاء، 30 مايو 2023 12:03 م
إصابة 8 فى حادث تصادم سيارتين فى الفيوم اسعاف
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 8 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأتوبيس "ميني باص" بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين الى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أنه وقع بين سيارة نصف نقل وأخرى "ميني باص"، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
 
 



 

 


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