اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 مايو 2023 09:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 15 شخصا فى انقلاب ميكروباص على طريق بنى سويف الفيوم الصحراوي

الثلاثاء، 30 مايو 2023 09:48 ص
إصابة 15 شخصا فى انقلاب ميكروباص على طريق بنى سويف الفيوم الصحراوي اسعاف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 15 شخصا صباح اليوم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بني سويف ـ الفيوم الجديد بالقرب من كارتة كوم أبو خلاد بدائرة مركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالقرب من كارتة كوم أبو خلاد بطريق بني سويف ـ الفيوم الجديد، أسفر عن إصابة 15 شخصا.
 
على الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي، وجاري إسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم.
 
 
 
 

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

حادث سير

مستشفى بنى سويف الجامعى

طريق الفيوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة