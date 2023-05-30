إصابة عامل صدمه توك توك أعلى محور صفط اللبن في بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب عامل صدمه توك توك ، أعلى محور صفط اللبن في بولاق الدكرور، وتم نقل المصاب لمستشفى بولاق العام، وضبط السائق، وتحرر محضرا بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري أعلى محور صفط اللبن في بولاق الدكرور، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن توك توك اصطدم بعامل، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى مستشفى بولاق الدكرور العام، وتم ضبط سائق التوك توك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضرا بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.