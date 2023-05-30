إصابة شقيقين فى المقطم بمشاجرة بسبب خلافات الجيرة

نجحت الداخلية ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالتعدى على شخصين بسلاح نارى وإحداث إصابتهما فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص وشقيقه "مصابان برش خرطوش بالجسم" – مقيمان بدائرة القسم) بحدوث مشادة كلامية بينهما وبين (3 أشخاص – مقيمون بذات الدائرة) بسبب خلافات بينهم حول الجيـرة ، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المشكو فى حقهم على المجنى عليهما بإستخدام فرد خرطوش ، نتج عن ذلك إصابتهما المُنوه عنها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (فرد خرطوش "المُستخدم فى إرتكاب الواقعة " وطلقة لذات العيـــار-
2 سلاح أبيض).
وبمواجهتهـــم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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