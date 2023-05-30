إصابة شقيقين فى المقطم بمشاجرة بسبب خلافات الجيرة

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

نجحت الداخلية ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالتعدى على شخصين بسلاح نارى وإحداث إصابتهما فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ ل قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص وشقيقه "مصابان برش خرطوش بالجسم" – مقيمان بدائرة القسم) بحدوث مشادة كلامية بينهما وبين (3 أشخاص – مقيمون بذات الدائرة) بسبب خلافات بينهم حول الجيـرة ، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المشكو فى حقهم على المجنى عليهما بإستخدام فرد خرطوش ، نتج عن ذلك إصابتهما المُنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (فرد خرطوش "المُستخدم فى إرتكاب الواقعة " وطلقة لذات العيـــار-

2 سلاح أبيض).

وبمواجهتهـــم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.