إصابة شخصين في إنقلاب سيارة ملاكى بمدينة 6 أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخصان بسبب حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهما إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات اسعاف.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة شخصان ونقلوا جميعهم الى المستشفى ، وتم تحرير محضر بالواقعة.