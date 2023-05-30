اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 مايو 2023 10:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة شخصين في إنقلاب سيارة ملاكى بمدينة 6 أكتوبر

الثلاثاء، 30 مايو 2023 10:01 م
إصابة شخصين في إنقلاب سيارة ملاكى بمدينة 6 أكتوبر إسعاف- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب شخصان بسبب حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهما إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.
 
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات اسعاف.
 
 
 وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة شخصان ونقلوا جميعهم الى المستشفى ، وتم تحرير محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة

اخبار الحوادث

مدينة 6 اكتوبر

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة