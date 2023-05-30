اليوم السابع
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إصابة سيدة فى حادث انفجار شعلة بوتاجاز بالشرقية

الثلاثاء، 30 مايو 2023 11:51 ص
إصابة سيدة فى حادث انفجار شعلة بوتاجاز بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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أصيبت سيدة بحروق فى أنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انفجار شعلة بوتاجاز داخل منزل فى قرية المنير بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابة إلى مستشفى السعديين المركزى لتلقى الإسعافات اللازمة.

 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى السعديين المركزى بوصول دعاء س م، 38 سنة، مقيمة بقرية المنير بمركز مشتول السوق، مصابة بحروق من الدرجة الثانية بالبطن والساقين، وتم تحويلها إلى مركز ههيا للحروق وحجزها بعناية الحروق.

 

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابة إثر وقوع حادث انفجار شعلة بوتاجاز داخل منزلها فى قرية المنير، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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