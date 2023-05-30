إصابة سائق سيارة ربع في حادث تصادم حائط خرساني بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشي

أصيب سائق سيارة ربع نقل جراء اصطدامه بالحائط الخرساني بالجزيرة الوسطى على طريق رافد جمصة، بمحافظة الدقهلية، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس، باصطدام سيارة ربع نقل 2 كابينة بالجزيرة الوسطى وعمود إنارة على طريق رافد جمصة، وإصابة السائق.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز، وغادة الحمادي، رئيس مركز بلقاس، وسيارة الإسعاف لمكان الحادث، وتبين إصابة سائق السيارة، وتم نقله لمستشفى بلقاس لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية مرة أخرى.