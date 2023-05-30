إزالة 30 حالة تعد خلال يومين ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ21 فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن إزالة (30) حالة تعدى ضمن أعمال المرحلة الثانية بالموجة الـ21 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك على مدار يومين متتاليين، والتى انطلقت فى 27 مايو الجارى وتستمر حتى 16 يونيو 2023.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن تلك الإزالات قد تنوعت ما بين (13) حالة تعدى (مبانى أملاك دولة) بمساحة إجمالية 1757م2، وحالتين تعدى على الأراضى الزراعية (أملاك دولة) بمساحة فدان و4 قيراط، فيما تم تنفيذ إزالة (10) حالات تعدى على الأراضى الزراعية (أملاك خاصة) بمساحة 881م2، وكذا تنفيذ إزالة لـ 4 متغير مكانى بمساحة 290م2، وحالة تعدى أخرى عبارة عن بناء بدون ترخيص بمساحة 80 م2.

وأوضح المحافظ إلى أن أعمال الموجة الـ 21 يأتى ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضى الدولة والتصدى لظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف، مشددًا بضرورة الاستمرار فى توحيد الجهود والتنسيق التام بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق المستهدف خلال أعمال المرحلة الثانية من الموجة حفاظًا على حقوق وهيبة الدولة، لافتًا إلى التواجد الميدانى والمتابعة المستمرة للأراضى التى تم إزالة التعديات من عليها لضمان عدم عودتها مرة أخرى، فضلا عن الاستمرار فى الرصد الفورى لكافة المخالفات فى المهد وإزالتها فورًا تحقيقًا للصالح العام.

جدير بالذكر أن الموجة الـ 21 يتم تنفيذها على ثلاث مراحل متتالية، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 29 إبريل وحتى 19 مايو الجارى، والمرحلة الثانية من 27 مايو وحتى 16 يونيو القادم، ومن المقرر البدء فى أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة فى الفترة من 24 يونيو القادم وحتى 14 يوليو 2023.