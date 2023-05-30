أول تعليق من المستشار عبد المجيد محمود بعد حصوله على جائزة الدولة التقديرية: مفاجأة جميلة

محمد شرقاوى

وجه المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، الشكر إلى مصر ووزارة الثقافة على تكريمه وحصوله على جائزة الدولة التقديرية.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا التكريم من صور تكريم الدولة لمبدعيها ولا يتم إلا في الدول المتقدمة التي تعرف معنى الثقافة والإبداع.

ولفت المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، إلى أن حصوله على جائزة الدولة التقديرية بمثابة مفاجأة جميلة ويعتبرها من صور التكريم لقضاة مصر.

أهدى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، التكريم لكل قادة قضاة مصر من شيوخ المهنة وحتى كل وكلاء النيابة وزملاءه وأساتذته وقضاء مصر الشريف.

ولفت إلى أن التكريم عبارة عن صورة تعبر عن رقي تعامل مصر وقيادتها مع أبناءها الذين أدوا عملا يستحق الإشادة والإشارة، مضيفا أنه شرف كبير له حضور احتفال وزارة الثقافة بالمكرمين.

واختتم حديثه موجها رسالة لأحمد موسى: أنا فخور بك ورجال القضاء يعرفوك منذ عقود ونعرف من هو أحمد موسى، وتحية لك ولكل زمايلي وأساتذتي ولكل رجال القضاء ووزير العدل والنائب العام.