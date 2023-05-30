ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) عن رئيس الادارة العسكرية سيرجي بوبكو قوله "إنه خلال الليلة الماضية، شنت روسيا هجوما آخر على العاصمة الأوكرانية، وهي المرة الرابعة خلال اليومين الماضيين حيث سقطت شظايا طائرات بدون طيار في مناطق مختلفة".

وأضاف بوبكو - على تطبيق المراسلة (تليجرام) - "أن روسيا شنته باستخدام طائرات "شاهد".

وتابع، أنه تم حشد الهجوم من اتجاهات ومحاور مختلفة وعلى عدة موجات، واستمر التنبيه الجوي قرابة 3 ساعات بشكل متواصل.

وبدوره، قال عمدة كييف فيتالي كليتشكو "إنه في حي هولوسيفسكي، سقطت شظايا وتسببت في حريق بمبنى سكني، وقام عمال الإنقاذ بإجلاء 20 شخصا من المبنى بينما قتل شخص واحد".