أمريكا تفرض عقوبات على أفراد وكيانات داخل الصين والمكسيك لإنتاج مواد مخدرة

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فرضت وزارة الخازانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عقوبات على أفراد وكيانات داخل الصين والمكسيك، كجزء من الجهود العالمية الرامية إلى وقف التصنيع والاتجار غير المشروعيين في مادة الفنتانيل وغيره من العقاقير الصناعية الأخرى التي قد يكون لها آثار جانبية قاتلة.



وذكر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، أن تلك العقاير؛ وعلى رأسها الفتنانيل، تعد السبب الرئيسي للوفاة بين البالغين في الولايات المتحدة، ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 و45 عامًا.



وشملت قرارات الخزانة الأمريكية عقوبات على 17 فردًا وكيانًا متورطين في إنتاج مواد مخدرة غير مشروع، 13 منها داخل جمهورية الصين الشعبية وأربعة داخل المكسيك.



وقد تم اتخاذ هذا الإجراء بالتنسيق الوثيق بين الحكومتين الأمريكية والمكسيكية، حيث أن قائمة العقوبات تستهدف كيانات وأفراد متورطين في أنشطة إجرامية، قد تكون موجهة إلى داخل الأسواق الأمريكية، وليس بلدانًا بعينها.



وتعلن الإدارة الأمريكية، التزامها إزاء تعطيل سلاسل توريد المواد المخدرة الصناعية غير المشروعة، من الإنتاج إلى التهريب ثم التوزيع.