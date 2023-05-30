أفغانستان: عودة 1.3 مليون لاجئ إلى ديارهم خلال العشرين شهرًا الماضية

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قال القائم بأعمال وزير شؤون اللاجئين والعودة في أفغانستان خليل الرحمن حقاني، إن ما يصل إلى 1.3 مليون لاجئ أفغاني قد عادوا إلى أفغانستان من مختلف البلدان خلال العشرين شهرًا الماضية.

وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية الاثنين أن الـ1.3 مليون عادوا من دول مختلفة، بما في ذلك باكستان وإيران وأوروبا ودول أخرى.

وعملت الحكومة الأفغانية ووكالات المعونة الدولية على تسهيل عودة هؤلاء العائدون وعائلاتهم وإعادة دمجهم.

ويربط مسؤولو طالبان ارتفاع عدد اللاجئين الأفغان العائدين من الدول المجاورة، بما في ذلك إيران وباكستان، بالتحسن الأمني العام في البلاد، على حد قوله.