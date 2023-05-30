أسعار التذاكر والاشتراكات الشهرية لخطوط مترو الأنفاق طبقا لعدد المراحل والمحطات

كتب سيد الخلفاوى

نشرت وزارة النقل بيان بأسعار التذاكر الإشتراكات الشهرية لخطوط مترو الأنفاق طبقا لعدد المراحل والمحطات، وذلك بالتزامن مع نقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، ويتكامل الخط الثالث للمترو مع القطار الكهربائى الخفيف والذى يمتد من محطة عدلى منصور التبادلية المركزية بالسلام الى العاصمة الإدارية.

وينشر اليوم السابع أسعار وأنواع الاشتراكات الشهرية لخطوط مترو الأنفاق طبقا لعدد المراحل والمحطات، - 9 محطات، مرحلة واحدة، سعر التذكرة 5 جنيه وتعريفة اشتراك شهري 185 جنيه بواقع تكلفة تذكرة 3,1 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 38% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 500 جنيه وبنسبة 10% خصم إضافية.

- 16 محطة ، مرحلتين، سعر التذكرة 7 جنيه وتعريفة اشتراك شهري 230 جنيه بواقع تكلفة تذكرة 3,8 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 45% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 630 جنيه وبنسبة 9% خصم إضافية - 25 محطة، 3 مراحل، سعر التذكرة 10 جنيه وتعريفة اشتراك شهري 270 جنية بواقع تكلفة تذكرة 4,5جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 55% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 760 جنية وبنسبة 6% خصم إضافية.

- اكبر من 25 محطة، 4مراحل، سعر التذكرة 10 جنيه وتعريفة اشتراك شهري 360 جنيه بواقع تكلفة تذكرة 6,0جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 40% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 1000 جنيه وبنسبة 7% خصم إضافية ).

# اشتراكات المترو السنوية:

- اشتراك سنوي لخطين مترو بسعر 2760 جنيه.

- اشتراك سنوي ثلاثة خطوط مترو بسعر 3465 جنيه.

يضاف لأسعار الاشتراكات التالي ( سعر إستمارة 5 جنيه الاشتراكات الشهرية والربع سنوية عند استخراج الاشتراك أول مرة أو تجديده - سعر استمارة 10 جنيه الاشتراكات السنوية عند استخراج الاشتراك أول مرة أو تجديده - مبلغ 25 جنيه عند استخراج الاشتراك لأول مرة سعر الكارت الذكي صالح لمدة خمس سنوات).

المستندات المطلوبة (صورة الرقم القومي + صورة شخصية) .