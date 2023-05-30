أسرة الأولى على الشهادة الإعدادية بأسوان: التحدى والإصرار سر تفوقها.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أعربت أسرة الطالبة مريم محمد ربيع متولى، الحاصلة على المركز الأول فى الشهادة الإعدادية بنطاق محافظة أسوان، عن سعادتهم بنجاح ابنتهم وتفوقها فى العام الدراسى المنقضى 2022/2023 ، مؤكدين أن هذا التفوق وراءه أيام من العزيمة والإصرار على التحدى والحصول على المركز الأول.

قالت سعاد جمعة، من قرية الشرفا التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان، ووالدة الطالبة مريم، لـ"اليوم السابع"، إن ابنتها اعتادت على التفوق من صغرها، وحصلت على المركز الأول فى مراحل التعليم المختلفة حتى وصلت إلى الشهادة الإعدادية بمدرسة المعمارية الإعدادية المشتركة، وحصلت على المركز الأول بنطاق محافظة أسوان بمجموع 279.5 درجة من 280 درجة.

وأضافت الأم، أن الطالبة كانت تعتمد على قنوات "مدرستنا" التعليمية والتى أتاحتها وزارة التربية والتعليم لأبنائنا الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة، وهى رسالة إلى كل أب وأم بمتابعة هذه القنوات التى وفرتها الوزارة وبذلت فيها الجهد الكبير، وهو ما ساعد ابنتهم كثيراً على التفوق.

وأوضحت أم الطالبة المتفوقة، أن مريم ابنتها هى الأنثى الوحيدة بين 3 ذكور، أكبرهم "أحمد" بكلية الطب، و"يوسف" بمعهد فنى صحى، وهى ترتيبها الثالث بين إخوتها، ثم الأخير فى المرحلة الابتدائية، موضحةً أن والدها والذى يعمل موظف فى الوحدة المحلية لمدينة البصيلية لا يبخل على أبناءه بشيئ لتوفير وتهيئة الأجواء المناسبة للنجاح والتفوق لهم.

وأشارت إلى أن "مريم"، من الموهوبين فى مجال الرسم، بالإضافة إلى تفوقها فى مجال الأنشطة ومشاركتها فى مبادرة أصدقاء بيت العائلة المصرية، وحصلت على المركز الأول على مستوى إدارة إدفو التعليمية بأسوان، ونالت التكريم اللائق لذلك.

وتابعت "سعاد"، أن ابنتها مريم تتطلع لأن تلتحق بالثانوية العامة ومنها إلى كلية الصيدلة، وهى الرغبة الأولى لابنتها، خاصة أنها من ذوى الشخصيات القوية التى تحاول إثبات نفسها وقبول التحدى ومواجهة الصعوبات وصولاً إلى الأمنيات والرغبات التعليمية التى تتطلع إليها مستقبلاً.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2022/2023، وبلغت نسبة النجاح النهائية 75.83 %، كما بلغت نسبة النجاح 72.2 % للصم وضعاف السمع، بينما بلغت 100 % للمكفوفين، وكذا 61% للإعدادية المهنية.



الطالبة المتفوقة مريم (1)



الطالبة المتفوقة مريم (2)



تفوق الطالبة



تكريم الطالبة



شهادات تكريم الطالبة مريم



