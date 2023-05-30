أخبار مصر.. الرئيس السيسى يؤكد حرص الدولة على اتباع أعلى معايير انتقاء الكوادر علميا وفنيا

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جانباً من الاختبارات التي تعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزيـر الـدفاع والانتاج الحربي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ومسئولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتابع الرئيس عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية كافة البيانات الخاصة بالمتقدمين، ومـا حققوه مـن نتـائـج أثناء تـأديتهم مراحـل الاختبارات المختلفـة حـتـى وصـولهم إلى مرحلة الاختبار النهائي.

وفي ذلك السياق، أكد الرئيس حرص الدولة على اتباع أعلى المعايير لانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة علمياً وفنياً وشخصياً، وذلك بعد اجتيازهم لفترة تدريب شاملة ومتكاملة، وفقاً لأحدث وسائل وبرامج التدريب والتأهيل الفني والشخصي التي تتناسب مع طبيعة عملهم وتؤهلهم لأداء مهامهم وتحمل مسئولياتهم بكفاءة، في إطار جهود الدولة لتحديث الجهاز الإداري بالتركيز على تطوير العنصر البشري والاهتمام بالإنسان والعمل على تحقيق تحسن ملموس في مستوى تقديم الخدمات العامة للمواطنين.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

غداً ارتفاع بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد غدا نشاط مثيرة للرمال والأتربة غربا وعلى مناطق من الصحراء الغربية، مع وجود فرص أمطار خفيفة غربا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

التعليم: تظليل دائرتين فى إجابة السؤال الاختيارى بالثانوية يحرم الطالب من الدرجة

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الثانوية العامة من اختيار اجابتين أو تظليل دائرتين فى الإجابة عن السؤال الاختيارى بالامتحانات، موضحة أن لكل سؤال فى الأسئلة الاختيارية 4 بدائل يختار الطالب إجابة واحدة فقط ويقوم بتظليل الدائرة فى البابل شيت، مشددة على أنه فى حالة اختيار اجابتين لنفس السؤال سوف يحرم من درجته، مضيفة أنه فى حالة ما إذا رغب الطالب فى اختيار إجابة أخرى يقوم بوضع علامة إكس على الدائرة الأولى ويقوم بتظليل الدائرة الجديدة.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أنها تبدأ فى التاسعة صباحا، حيث تنطلق الاختبارات وفق ترتيب المواد فى جدول الامتحانات، بداية من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.

نقابة المهندسين: 7 آلاف مهندس سجلوا بعمومية سحب الثقة من النقيب حتى الآن

قال الدكتور حسام رزق، وكيل أول النقابة العامة للمهندسين، إن 7 آلاف عضو قد سجلوا بالجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب حتى الآن، مشيرا إلى استمرار عمليات التصويت حتى السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، ومن ثم يتم إعلان النتائج فى اليوم نفسه.

وشهدت شهد مقر إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من نقيب المهندسين، طارق النبراوى، إقبال كثيف من المهندسين، وجاءت الدعوة لسحب الثقة من النقيب، بناء على تقدم 1960 عضو بالجمعية العمومية بطلب لسحب الثقة من النقيب، وموافقة المجلس الأعلى عليها، وذلك عقب إنقسام شهدته النقابة منذ إنعقاد الجمعية العمومية العادية 6 مارس الماضى، وتبادل الاتهامات بين المجلس والنقيب، حيث أكد مجلس النقابة أن النقيب لم يلتزم ببنود الجمعية العمومية المعلن عنها، والمتفق عليها فى اجتماع المجلس الأعلى، واتخاذه قرارات من العمومية بشكل مخالف للقانون ولا يمكن تنفيذ القرارات الصادرة عنها.

كما اتهم النقيب أعضاء مجلس نقابة المهندسين الممثلين لها بمجالس إدارات الشركات المساهمة بها النقابة، وعدد من مجالس النقابات الفرعية المنتخبة بالفساد دون سند قانونى، وعلى النقيض كان موقف المهندس طارق النبراوى الذى أكد بدوره أن الجمعية العمومية صاحبة أعلى سلطة بالنقابة وتمسك بتنفيذ قرارات العمومية، لعدم السماح للمجلس ببيع أصول النقابة.

وزارة الصحة: توجيهات رئاسية بتقديم أوجه الدعم الطبي للأشقاء الفلسطينيين

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المُتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك توجيهًا دائمًا من الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي؛ لتقديم جميع أوجه الدعم للدول الشقيقة، لافتًا إلى أن دولة فلسطين في القلب من تقديم أوجه المساعدات كافة.

وأضاف المُتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، خلال لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن هناك لقاءً ثنائيًا، جمع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونظيرته في وزارة الصحة الفلسطينية، وكان من أهم الجوانب التي تم النقاش فيها، تقديم الدعم من خلال تدريب الزملاء في القطاع الصحي الفلسطيني، من الكوادر الطبية والكوادر الطبية المساعدة، على تقديم الرعاية الصحية، سواءً في شكل دورات قصيرة يتم فيها تقديم هذه الدورات بشكل سريع، أو على شكل برامج تعليمية مُختلفة تقدمها الدولة المصرية في مجال الصحة في الزمالة المصرية.

وأوضح أن الوزيرين تطرقا إلى ما يُمكن أن تقدمه الدولة المصرية في مجال التطعيمات واللقاحات، مُشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت أن مصر تُعد من الدول المتقدمة على مستوى العالم في مجال برامج التطعيمات واللقاحات، وأنها نجحت في القضاء على الكثير من الأمراض باستخدام برنامج قومي قوي للقاحات.

وتابع أن الحديث تطرق إلى كيفية دعم الجانب الفلسطيني بمجموعة من اللقاحات، مُؤكدًا أن مصر قدمت العام الماضي أكثر من 500 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك الخاص بـ"كوفيد 19"، والعديد من اللقاحات المُرتبطة بالأمراض المنتشرة في الأطفال إلى الدولة الفلسطينية.

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء يسجل 2330 جنيها للجرام عيار 21

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد ارتفاع 5 جنيهات وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2330 جنيها للجرام وسط تذبذب واضح في الأسعار مع فتح التداول على الذهب.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2330 جنيها.

عيار 18 يسجل 1997 جنيها.

عيار 24 يسجل 2663 جنيها.

الجنيه الذهب 18640 جنيها.