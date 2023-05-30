أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 30-5-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 30-5-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.138 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 10 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: بلتون المالية القابضة، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، ومطاحن مصر الوسطى، والعبوات الطبية، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

البورصة تربح 19 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.138 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 103.3 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.74% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.59%، والعرب على 7.67%، واستحوذت المؤسسات على 27.57% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.42%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 205.4 مليون جنيه، 30.5 مليون جنيه، 209.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.8 مليون جنيه، 376.2 مليون جنيه، 67.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 17534 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 3208 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 21071 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 7340 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 3263 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 4899 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 4160 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1287 نقطة.

وصعدت أسهم 96 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 53 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات برايم القابضة للاستثمارات المالية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، وحق اكتتاب شركة سبيد ميديكال-2، والمصرية للاتصالات عدد 300 ألف سهم، 35 ألف سهم، 960 ألف سهم، 41758 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، وسبيد ميديكال، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 500 ألف سهم، 14.5 مليون سهم، 9175 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، ومستشفى النزهة الدولي، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عدد 297.2 ألف سهم، 99.1 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 515 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بحق اكتتاب شركة سبيد ميديكال-2 عدد 14.5 مليون سهم.

أسهم خزينة قالت شركة مصر بني سويف للأسمنت، إن مجلس الإدارة وافق على شراء 10% من أسهم الشركة بحد أقصى عدد 6.8 مليون سهم، كأسهم خزينة من خلال آلية "OPR"، والتي تسمح للمساهمين بعرض الأسهم المملوكة لهم للبيع خلال 6 أشهر، كما تم تفويض العضو المنتدب في التعاقد مع المستشار المالي (شركة برايم كابيتال) وشركة السمسرة (برايم لتداول الأوراق المالية)، وذلك تمويلًا من موارد الشركة الذاتية، واختيار وتحديد السعر المناسب واختيار وتحديد موعد التنفيذ، وتم تحديد سعر شراء السهم بمبلغ 31.5 جنيه.

كما وافق مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، على شراء عدد 400 ألف سهم خزينة بسعر 56 جنيهًا للسهم الواحد، طبقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتم إحاطة المجلس باستخراج رخصة مبدئية لمشروع بيراميزا دبي، وجاري استخراج باقي التراخيص للتشغيل.

نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 6.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 4.5 مليار جنيه خلال الربع المماثل من عام 2022 بنسبة نمو 46%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 143 مليون جنيه مقابل 45 مليون جنيه.

حقق بنك التعمير والإسكان، إيرادات فوائد بلغت 3.6 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2023 مقابل 2.035 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 75.2%، وبلغ صافي أرباح الفترة بعد الضرائب 1.332 مليار جنيه مقارنة مع 628 مليون جنيه بنسبة نمو 112%.

أودن قالت شركة أودن للاستثمارات المالية، إن موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على اندماج شركة أدون كابيتال جروب للاستثمارات المالية في شركة أودن للاستثمارات المالية، وذلك على أساس القيمة الدفترية وفقًا للقوائم المالية للشركة الدامجة والشركة المندمجة في 31 ديسمبر عام 2022.