اليوم السابع
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1500 جنيه لخريجى الجامعات الخاصة.. اعرف رسوم قيد الدفعات الجديدة بنقابة الأسنان

الأربعاء، 03 مايو 2023 02:00 ص
1500 جنيه لخريجى الجامعات الخاصة.. اعرف رسوم قيد الدفعات الجديدة بنقابة الأسنان نقابة أطباء الأسنان - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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اعتمدت الجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء الأسنان، المقترح الذى أعده مجلس النقابة بشأن رسوم القيد للدفعات الجديدة، والذى تضمن:

1-  يتم احتساب رسوم 500 جنيه لخريجى الجامعات الحكومية.

2-  يتم احتساب 1500 جنيه لخريجى الجامعات الخاصة والأهلية.

3-  يتم احتساب رسوم قيد خريجين الجامعات الأجنبية بالمثل مع أجنبى الجنسية بقيمة 2050 دولارا.

4-  يتم احتساب رسوم 100 جنيه مصاريف إدارية لصالح النقابات الفرعية، إذا تقدم الطبيب بورقه إليها، ولا يلزم الطبيب بأى مصاريف إجبارية أخرى من النقابة الفرعية.

وكانت قد انعقدت الجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء الأسنان، الأربعاء 12 أبريل 2023، وقد تم اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعام 2021 بعد الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ، وطرح تقارير الأمانة العامة، أمانة الصندوق ومناقشة مشروع الميزانية السنوية والموازنة التقديرية التى يعرضها المجلس واعتمادها، وتعيين مراقب للحسابات.

كما تم مناقشة اللائحة الداخلية للنقابة واعتمادها، ومناقشة تعديلات لائحة أداب وتقاليد المهنة الداخلية التي يضعها مجلس النقابة واعتمادها -بعد حذف المادة الخامسة-، بالإضافة إلى اعتماد مقترح بخصوص زيادة الدعم السنوي للنقابات الفرعية إلى 40 ألف جنيهاً، ومقترح بعمل وثيقة تأمين المسؤولية المهنية (الأخطاء المهنية)، ومقترح بخصوص رسوم القيد للدفعات الجديدة واعتماده.


نقابة الاسنان

رسوم القيد بنقابة الاسنان

القيد بنقابة الاسنان

نقابة اطباء الاسنان



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