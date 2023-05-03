وكيل زراعة الغربية يتابع انتظام عملية توريد القمح بالشون والصوامع

أجرى الدكتور خالد على أبوشادى ، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، جولة بالصوامع والشون والمواقع التخزينية، وذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لمتابعة توريد القمح موسم 2023.

وأكد الدكتور خالد أبوشادى، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أنه تم زيارة شونة الريان ، وصوامع العاشر، والصوامع الإماراتية بمركز طنطا.

وأوضح ، بأن التوريد هذا العام يعد أضعاف العام الماضى، حيث تم توريد 36402 طنا حتى الآن ، ما يدل هذا على وعى المزارع المصرى وإدراكه، بأهمية توريد محصول القمح باعتبارة سلعة استراتيجية، وإن عملية التوريد تتم بصورة منتظمة في المراكز والقرى، وأن هناك لجان مشكلة فى كل موقع مكونه من ( الزراعة - التموين - هيئة سلامة الغذاء - القبانى - آمين العهدة)، مشيرا إلى أنه يتم الوزن والفرز لتحديد الدرجة والقيمة المستحقة للصرف.

ولاحظ وكيل الوزارة وجود عدد من السيارات المحملة بالقمح المحلى موسم 2023 أمام وداخل الشون والصوامع وتم متابعة عمليات الاستلام والفرز بصورة طبيعة و لا توجد مخالفات، كما تم متابعة الحصاد والدراس الموجودة بزمام الجمعيات.



