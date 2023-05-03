اليوم السابع
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الأربعاء، 03 مايو 2023 09:14 م
أكرم القصاص
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وفاة شخصين إثر أمطار غزيرة ضربت إقليم إميليا رومانيا شمال إيطاليا

الأربعاء، 03 مايو 2023 08:11 م
وفاة شخصين إثر أمطار غزيرة ضربت إقليم إميليا رومانيا شمال إيطاليا فيضانات فى إيطاليا
وكالات

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تعرض إقليم إميليا رومانيا شمالي إيطاليا لأمطار غزيرة تسببت في وفاة شخصين وحدوث فيضانات عارمة.

ودفعت الفيضانات مئات الأشخاص إلى مغادرة منازلهم ومن المحتمل أن يتم إجلاء الآلاف، الأربعاء.

وذكرت إدارة الإطفاء أنها نفذت 400 عملية بعد فيضان بعض الأنهار، كما تم استدعاء قوات الجيش الإيطالي للمساعدة.

وأفادت تقارير بأن المياه جرفت رجلا مسنا كان يركب دراجته على طريق كان مغلقا بالفعل.

ولقي شخص آخر حتفه أسفل حطام منزل تعرض لانهيار أرضي وانهار. كما يبحث رجال الإنقاذ عن شخص آخر مفقود بين الأنقاض.

وتضررت مدينة بولونيا عاصمة الإقليم ومدينة رافينا بشمال إيطاليا بشكل خاص، واضطرت قوات الطوارئ إلى طلب المساعدة من أقاليم أخرى.

وأعلن حاكم الإقليم إنه طلب من روما إعلان حالة الطوارئ.

 


إيطاليا

فيضانات فى إيطاليا

أمطار غزيرة فى إيطاليا

إدارة الإطفاء



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