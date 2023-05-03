وعظ بورسعيد: تنظيم قوافل دعوية فى الثلاثاء من كل أسبوع

بورسعيد - محمد عزام

أعلن الشيخ محمد عفيفى مدير عام منطقة وعظ بورسعيد الازهرية، اليوم الأربعاء، عن تنظيم القوافل الدعوية للمنطقة فى الثلاثاء من كل أسبوع لتجوب كافة ربوع المحافظة، وذلك بعد نجاح قافلة أمس وما لاقته من ترحاب شديد وسعادة من المواطنين وطلبهم دوامها لنشر الوعي الديني لاسيما بين الشباب والفتيات.

وأشاد عدد من المسئولين في محافظة بورسعيد، على الجهود التي يبذلها وعظ بورسعيد في المحافظة خاصة من خلال القوافل الدعوية المتنقلة بالأماكن العامة والمؤسسات والمصالح الحكومية، والتي تساعد في تنمية المجتمع أخلاقياً ودينياً .

وأضاف الشيخ محمد عفيفي، أنه سيتم تكثيف القوافل ونزول الوعاظ إلى قرى جنوب وغرب محافظة بورسعيد، والتي تم وضع خطة دعوية لها بالفعل سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن القافلة الدعوية بالأمس انطلقت من أمام ديوان عام منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية والكائن بحى الزهور، متوجهة إلى قسم شرطة المناخ، استقبلهم العميد أحمد السواح، مأمور القسم، ثم توجهت القافلة إلى حديقة ميدان الشهداء "المسلة " وانتشر الوعاظ والواعظات بين المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بتلك المبادرة وتمنوا استمرار تلك القوافل الدعوية لنشر الفكر الوسطى الأزهري لديننا الحنيف وزيادة الوعي الديني، وقاموا بالرد على جميع التساؤلات، والتى جاءت أغلبها حول التسبيح والطلاق وحكم شرب السجائر وكيفية قضاء الصلوات الفائتة وتفسير آيات قرآنية من الذكر الحكيم وغيرها.

وتجولت القافلة بعد ذلك في ميدان المعديات، وتم توجيه الحديث للمواطنين، وخلال ذلك التقى بالقافلة القس كرلس غطاس راعي كنيسة ماري جرجس ، والذي أشاد بالجهود التي بذلها منطقة الوعظ في المحافظة.

وانتقلت القافلة الدعوية لوعظ بورسعيد إلى مدينة بورفؤاد، إلى مبنى الإغاثة بميدان المعديات موجهين رسائلهم إلى العمال حول الإتقان في العمل والإخلاص له، ثم زار وعاظ القافلة معهد بورفؤاد الازهري التجريبي وتم تكريم عدد من العاملين به ومنحهم شهادات تقدير، وأقيمت محاضرة دينية حول "حسن الخلق" وكيف كانت أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال الشيخ محمد عفيفي مدير عام منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية، إن القافلة الدعوية التى نظمتها المنطقة بمشاركة 12 واعظ وواعظة من أبناء المنطقة والعاملين بها، جاءت استجابة لدعوة اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وبناءً على توجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني وكيل الازهر، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وتعليمات الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني.

وأكد الشيخ محمد مصطفى عفيفي مدير عام منطقة وعظ بورسعيد، على أن الدعوة لم تقتصر على المساجد فقط بل نذهب إلى الناس في كل مكان من الأماكن العامة والحدائق والمستشفيات واقسام الشرطة وغيرها ، واننا اليوم نحصد ونجني ثمار الحملات الدعوية والتوعوية التي تجوب محافظة بورسعيد، والتي تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة لدي الشباب ونشر الفكر الوسطى الأزهري وحل القضايا المطروحة على الساحة وقضايا الانتحار والادمان، ونوجه التأصيل والأخلاق الفكرية وسط الجمهور.

وأوضح الشيخ صلاح عجوة، مدير التوجيه بمنطقة وعظ بورسعيد الأزهرية، أن هذه القافلة الدعوية جاءت نتاج التعاون البناء بين الأزهر الشريف والجهات المعنية بالمحافظة، ونظمناها لتجوب أرجاء المحافظة للتواصل المباشر مع الجمهور، وبذلك لم تقتصر الدعوة علي المساجد فقط بل وصلت لكل مكان في المحافظة كالمدارس، مراكز الشباب، أقسام الشرطة، والسجون وجميع المصالح الحكومية.

ودعا الشيخ أحمد السيد كحتت، أحد الوعاظ ببورسعيد، جميع المواطنين ببورسعيد إلى الإلتفاف والتجمع حولنا لنكون جميعنا يد واحدة، فوعاظ القوافل الدعوية التى تجوب جميع شوارع ميادين المحافظة للرد على كافة تساؤلاتهم الدينية ونصحهم وتوعيتهم لمبادئ وأصول دينهم الحنيف بفكر وسطى.

وأشار الشيخ محمد لطفى ، من شباب وعاظ منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية، إلى أن الهدف من القوافل الدعوية التى تمر بالشوارع والأماكن العامة هو تصحيح المفاهيم الخاطئة المغلوطة لدي الشباب وتوعيتهم بالقضايا المنتشرة هذه الأيام مثل الانتحار والقتل وادمان المخدرات وما شابه ذلك.