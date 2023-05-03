اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مايو 2023 04:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وصول رئيس الوزراء قاعة المؤتمرات للمشاركة فى الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى

الأربعاء، 03 مايو 2023 03:34 م
وصول رئيس الوزراء قاعة المؤتمرات للمشاركة فى الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتب محمد السيد الشاذلى وهشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مقر قاعة المؤتمرات للمشاركة فى فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني"، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء. 
 
تنطلق بعد قليل، فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني"، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء. 
 
يجتمع ممثلو جميع فئات المجتمع المصري على طاولة واحدة ضمن خطة الدولة للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، ويعد انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.
 
يشارك فى الجلسة الافتتاحية، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، والمقررين والمقررين المساعدين باللجان، ومقدمى المقترحات بقضايا الحوار الوطنى، ومنظمات المجتمع المدنى، والإعلاميين وكتاب رأى، رؤساء الجامعات والمراكز البحثية، وأعضاء لجنة العفو الرئاسى، الشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، وأخرى.
 
وأكدت إدارة الحوار الوطنى أنه على مدار اجتماعات المرحلة التحضيرية، تلقى الحوار الوطني العديد من طلبات المشاركة واستقبل العديد من المقترحات والرؤى من مختلف القوى السياسية والنقابية، والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء وحتى المواطنين.

الحوار الوطنى

جلسات الحوار الوطنى

فعاليات الحوار الوطنى

اخبار مصر

الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى

الحوار الوطنى

جلسات الحوار الوطنى

إدارة الحوار الوطنى

المشاركين فى الحوار الوطنى

القوى السياسية فى الحوار الوطنى

الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى

الأحزاب السياسية



الموضوعات المتعلقة

أكرم القصاص: أهداف الحوار الوطني واضحة وتعكس أهمية المشاركة الواسعة

الأربعاء، 03 مايو 2023 03:22 م

بعد قليل.. انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطنى

الأربعاء، 03 مايو 2023 03:11 م

"الحوار الوطني"مناقشات جادة لبناء الجمهورية الجديدة.. سياسيون ونواب: فرصة لمشاركة الجميع في صياغة مستقبل الوطن.. دلالاته تنعكس على البناء الديمقراطي.. ويؤكدون: تاريخ سياسي جديد يسطّره الوطن والفضل للرئيس السيسي

الأربعاء، 03 مايو 2023 03:00 م

نقيب المحامين يشارك فى الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى

الأربعاء، 03 مايو 2023 02:49 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة