اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 مايو 2023 12:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الخارجية الأمريكي: لا يمكننا التحقق من صحة محاولة اغتيال بوتين

الأربعاء، 03 مايو 2023 11:00 م
وزير الخارجية الأمريكي: لا يمكننا التحقق من صحة محاولة اغتيال بوتين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه لا يمكن للسلطات الأمريكية التحقق من صحة ما نشرته موسكو حول محاولة اغتيال بوتين.

وبحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخباري، فقد أعرب بلينكن عن ثقته فى قدرة أوكرانيا على استعادة المزيد من أراضيها خلال الفترة المقبلة.

وكان قد كشف المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف عن موقع تواجد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال الهجوم الإرهابى الذى وقع الليلة الماضية على مقر الكرملين.
 
وقال بيسكوف، خلال إفادة صحفية، اليوم الأربعاء:"إن الرئيس بوتين كان موجودا بمقر إقامته بضواحي موسكو في "نوفو أوجاريوفو"، ولم يصب بأي أذى ولم يتغير جدول أعماله".
 
وكان الكرملين قد أعلن إحباط هجوم أوكراني على الرئيس الروسى، وتوعد بالرد. واعتبرت الرئاسة الروسية إطلاق النظام الأوكرانى طائرات مسيرة على الكرملين عملا إرهابيا مخططا ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة، مؤكدة أن روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما وكيفما تراه مناسبا.
 

بوتين

محاولة اغتيال بوتين

الهجوم على الكرملين

أنتونى بلينكن

روسيا

أوكرانيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة