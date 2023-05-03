وزير الخارجية الأمريكي: لا يمكننا التحقق من صحة محاولة اغتيال بوتين

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه لا يمكن للسلطات الأمريكية التحقق من صحة ما نشرته موسكو حول محاولة اغتيال بوتين.

وبحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخباري، فقد أعرب بلينكن عن ثقته فى قدرة أوكرانيا على استعادة المزيد من أراضيها خلال الفترة المقبلة.

وكان قد كشف المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف عن موقع تواجد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال الهجوم الإرهابى الذى وقع الليلة الماضية على مقر الكرملين.

وقال بيسكوف، خلال إفادة صحفية، اليوم الأربعاء:"إن الرئيس بوتين كان موجودا بمقر إقامته بضواحي موسكو في "نوفو أوجاريوفو"، ولم يصب بأي أذى ولم يتغير جدول أعماله".

وكان الكرملين قد أعلن إحباط هجوم أوكراني على الرئيس الروسى، وتوعد بالرد. واعتبرت الرئاسة الروسية إطلاق النظام الأوكرانى طائرات مسيرة على الكرملين عملا إرهابيا مخططا ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة، مؤكدة أن روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما وكيفما تراه مناسبا.