اليوم السابع
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هيئة الدواء توضح طرق الوقاية من قرح الجهاز الهضمى نتيجة استخدام المسكنات

الأربعاء، 03 مايو 2023 02:19 م
هيئة الدواء توضح طرق الوقاية من قرح الجهاز الهضمى نتيجة استخدام المسكنات هيئة الدواء
كتب وليد عبد السلام

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كشفت هيئة الدواء عن بعض الطرق للوقاية من قرح الجهاز الهضمى المصاحبة لاستخدام المسكنات غير الستيرويدية والتى تتضمن:- 

1- عمل اختبار البكتيريا الحلزونية البوابية (H. Pylori) قبل البدء فى استخدام المسكنات، وفى حالة وجود هذه البكتيريا، يجب معالجتها بالعلاج المناسب.

2- استخدم الجرعة الموصوفة بحذر واستشارة الصيدلى لمعرفة الاستخدام الأمثل للدواء.

3-استخدم مضادات الالتهاب غير الستيرويدية التى لديها أقل احتمالية لحدوث قرح الجهاز الهضمي.

4- استشارة الطبيب لاستخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية الانتقائية أو مصاحبة المسكنات مع مثبطات مضخة البروتون (PPI)، أو جرعات عالية من مضادات مستقبلات الهيستامين-2 مثل فاموتيدين.

 


المسكنات

الجهاز الهضمى

هيئة الدواء



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