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هيئة الأوقاف: مليار و842 مليون جنيه إيرادات خلال 10 أشهر

الأربعاء، 03 مايو 2023 09:43 ص
هيئة الأوقاف: مليار و842 مليون جنيه إيرادات خلال 10 أشهر وزارة الاوقاف
كتب لؤى على

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قالت هيئة الأوقاف أن  إجمالى المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1 /4/ 2023م حتى 30/ 4/ 2023م مبلغًا وقدره (190,778,865) جنيهًا ، بزيادة قدرها (9,992,072) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو ( 5.5%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالى الماضى2021/ 2022م.
 
وتابعت فى بيان لها : بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 7/ 2022م حتى 30/ 4/ 2023م مبلغًا وقدره (1,842,636,703) جنيهًا ، بزيادة قدرها (232,430,910) جنيهًا ، بنسبة تقدر  بنحو ( 14,4% ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي 2021 / 2022م، وبزيادة قدرها (444,823,096) جنيهًا ، بنسبة قدرها (31,8% ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالى 2020 / 2021م.
 
 

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