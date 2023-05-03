نقيب الإعلاميين: الحوار الوطنى يمثل إرادة حقيقية نحو دفع مسيرة البناء والتنمية

كتب محمد السيد الشاذلى

قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التي تم بثها خلال جلسة الحوار الوطني تعكس مدى حرص القيادة السياسية علي تعزيز التوافق بين كل فئات الشعب المصري في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية بالإضافة إلى أن مشاركته الجلسات في مراحلها النهائية هي ضمانة حقيقية للقوى السياسية للتعبير عن آرائهم بكل شفافية ووضوح.

وأكد نقيب الإعلاميين فى تصريحات له، أن مصر تشهد اليوم عرسا ديمقراطيا لم تشهده علي مدار سنوات حيث لفيف متنوع من كل طوائف المجتمع السياسية والاجتماعية والثقافية وكذلك ممثلي الأحزاب بمختلف أيدولوجياتها ومنظمات المجتمع المدني بما فيها المنظمات التي تمثل طيف المعارضة، فالكل حريص علي المشاركة لإعلاء راية الوطن.

وأشار إلى أن هناك رغبة حقيقية لدى الجميع في إنجاح هذا الحوار والخروج بنتائج إيجابية وتوصيات ملموسة ترفع إلى القيادة السياسية لدراستها لبيان مدى إمكانية تنفيذها علي أرض الواقع.

ووجه نقيب الإعلاميين الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني الذي خلق حالة من التلاحم والتوافق بين جميع فئات الشعب المصري، مشددا على ضرورة أن يضع الجميع أمامه هدفا ساميا وهو تحقيق أهداف وغايات الحوار الوطني وصولا للجمهورية الجديدة التي يتطلع إليها الشعب المصري بمختلف أطيافه.