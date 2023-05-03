اليوم السابع
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مفتى الجمهورية ينعى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ

الأربعاء، 03 مايو 2023 12:08 م
مفتى الجمهورية ينعى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ شوقى علام
كتب لؤى على

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نعى الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- المستشار عبد الله أمين عصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، ورئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، الذى وافته المنية عن عمر ناهز 73 عامًا. 
 
وتوجَّه المفتي بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، داعيًا الله عزَّ وجلَّ أن يغفر له ويرحمه وينزله منازل الأبرار والصالحين، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وتوفى صباح اليوم الأربعاء، المستشار عبد الله أمين عصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، ورئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، عن عمر يناهز 73 عاما.

كان المستشار عبدالله أمين محمود عصر قد أدى في يوليو 2019 ، اليمين القانونية، أمام رئيس الجمهورية رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.

وهو من مواليد 7/8/1950 حاصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس عام 1973بتقدير جيد جداً - وعين معاوناً للنيابة في ديسمبر من ذات العام - وتدرج في وظائفها حتى عين قاضياً بالمحاكم الابتدائية في 1/10/1981 ثم رئيساً للنيابة العامة حتى ندب للعمل بالتفتيش القضائي ثم محامياً عاماً بالنيابة العامة 1990.


- رشح للعمل قاضياً بمحكمة النقض عام 1994 ثم نائباً لها عام 1996.


- ندب للعمل رئيساً للمكتب الفني لمحكمة النقض منذ عام 2010 حتى 2019، بالإضافة لرئاسته إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة.


- تم ندبه عضواً بمجلس كلية الحقوق - جامعة القاهرة لمدة عامين بجانب عمله .


- تمت إعارته نائباً لرئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية لمدة ست سنوات ورئيساً الدائرة بمحكمة القيم بالنقض.

 


دار الافتاء

مفتى الجمهورية

مجلس الشيوخ

القضاء



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