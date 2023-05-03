مع انطلاق الحوار الوطنى.. محمد عبد العزيز يعلن عن العفو عن مجموعة من المحبوسين

كتب محمود العمرى

أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، عبر صفحته بالفيس بوك بدء تنفيذ إجراءات الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا، وهم..

1. محمد إبراهيم عبد الله حمير

2 . أحمد فتحى إسماعيل

3. أيمن محمد عبد المنعم

4. باهر محمود عبد العظيم