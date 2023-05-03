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مع انطلاق الحوار الوطنى.. محمد عبد العزيز يعلن عن العفو عن مجموعة من المحبوسين

الأربعاء، 03 مايو 2023 06:43 م
مع انطلاق الحوار الوطنى.. محمد عبد العزيز يعلن عن العفو عن مجموعة من المحبوسين النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي
كتب محمود العمرى

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أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، عبر صفحته بالفيس بوك بدء تنفيذ إجراءات الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا، وهم..

1. محمد إبراهيم عبد الله حمير

2 . أحمد فتحى إسماعيل

3. أيمن محمد عبد المنعم

4. باهر محمود عبد العظيم

 

 

 

 

 

 

 

 


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