اليوم السابع
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الأربعاء، 03 مايو 2023 10:57 م
أكرم القصاص
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مصرف البحرين المركزى يرفع سعر الفائدة من 5.75% إلى 6.00%

الأربعاء، 03 مايو 2023 09:28 م
مصرف البحرين المركزى يرفع سعر الفائدة من 5.75% إلى 6.00% مصرف البحرين المركزى
وكالات

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قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 5.75% إلى 6.00%.

كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.50% إلى 5.75%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 6.50% إلى 6.75%. إضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 6.75% إلى 7.00%.

ويتابع المصرف المركزي رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.


البحرين

مصرف البحرين المركزى

أسعار الفائدة

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