مصرع وإصابة 3 شباب فى حادث انقلاب تروسيكل بالشرقية

لقى شاب مصرعه فيما أصيب اثنان آخران بكسور وسحجات متعددة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب تروسيكل طريق الحجايزة نطاق مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى كفر صقر والتحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى كفر صقر المركزى، بوصول " السيد ع م" جثة هامدة وتم التحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وإصابة كل من " عبد الله م ع " بكسر بالترقوة اليسرى، و" محمود م ع" بكسر باليد اليمنى.

وتبين من التحريات وفاة الاول وإصابة الثانى والثالث إثر تعرضهم لحادث انقلاب تروسيكل طريق الحجايزة نطاق مركز كفر صقر، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة، والتصريح بالدفن وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.