مصرع وإصابة 11 شخصا جراء اندلاع حريق قرب محطة سكة حديد بولاية "بيهار" الهندية

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أعلن مسئولون في الهند مصرع أربعة أشخاص على الأقل، وإصابة سبعة آخرين؛ جراء اندلاع حريق بالقرب من محطة سكة حديد "رامدايالو" في منطقة "مظفربور" بولاية "بيهار".

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الحريق اندلع في حي فقير بالقرب من محطة سكة حديد "رامدايالو" بعد منتصف الليلة الماضية، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ إدارة الإطفاء فور وقوع الحادث وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالكامل بعد فترة قصيرة.

وأضافت القناة الهندية أنه تم نقل المصابين بحروق جراء النيران إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مشيرة إلى أنه لم يتم التأكد بعد من السبب وراء اندلاع الحريق وجاري التحقيق في ملابسات وقوع الحادث.