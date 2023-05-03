اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مايو 2023 06:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع فتاة صدمتها سيارة أعلى الطريق فى السيدة زينب

الأربعاء، 03 مايو 2023 05:54 م
مصرع فتاة صدمتها سيارة أعلى الطريق فى السيدة زينب جثه-ارشيفيه
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقيت فتاة مصرعها بعدما اصطدمت بها سيارة مسرعة أعلى الطريق فى السيدة زينب وتم نقل المتوفية الى المستشفى.
 
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى الطريق فى السيدة زينب وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بفتاة مما تسببت فى وفاتها جرى نقل جثة المتوفية إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما يكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط السيارة المتسببه فى الحادث وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
 
 
 

امن القاهرة

اخبار الحوادث

السيدة زينب

اخبار عاجلة

النيابة العامة

مصرع فتاة

اصطدام سيارة

وفاة فتاة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة