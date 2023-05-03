مصرع فتاة صدمتها سيارة أعلى الطريق فى السيدة زينب

لقيت فتاة مصرعها بعدما اصطدمت بها سيارة مسرعة أعلى الطريق فى السيدة زينب وتم نقل المتوفية الى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى الطريق فى السيدة زينب وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بفتاة مما تسببت فى وفاتها جرى نقل جثة المتوفية إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما يكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط السيارة المتسببه فى الحادث وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
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