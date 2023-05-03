مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر وقوع حادثى سير بمحافظة البحيرة

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادثى سير بمركزى حوش عيسى ووادى النطرون بالبحيرة.

وبالفحص تبين مصرع سائق وإصابة آخر إثر إنقلاب جرار زراعى بترعة الحاجر دائرة مركز حوش عيسى. وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حوش عيسى المركزى وكذلك نقل المصاب إلى ذات المستشفى لاسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كما أصيب شخصين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى دائرة مركز وادى النطرون.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.