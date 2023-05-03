مصرع شخص وإصابة 14 عاملا فى حادث بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى شخص مصرعه وأُصيب 14 آخرين، عصر اليوم الأربعاء، فى انقلاب سيارة عمال على طريق الإسماعيلية الزقازيق ما بين القصاصين والبعالوة، وتم نقلهم ما بين مستشفى جامعة قناة السويس ومستشفى التل الكبير ومستشفى الصالحية لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى اللواء مساعدوزيرالداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد انقلاب سيارة عمال على طريق الإسماعيلية الزقازيق مما بين القصاصين والبعالوة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارات إسعاف، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 14 آخرين تم نقلهم ما بين مستشفى جامعة قناة السويس ومستشفى التل الكبير ومستشفى الصالحية لتلقى العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.