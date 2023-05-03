مصرع شاب وإصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

لقى شاب مصرعه فيما أصيب 8 آخرين إصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة نصف نقل عمال بطريق 36 الحربى أمام محطة الغربلة اتجاه القصاصين.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود حادث انقلاب سيارة نصف نقل عمال بطريق 36 الحربى أمام محطة الغربلة اتجاه القصاصين.

مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة 8 آخرين بإصابات متنوعة،جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل 7 من المصابين الى مستشفى التل الكبير ومصاب لمستشفى الإسماعيلية والتحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفي الصالحية الجديدة لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة