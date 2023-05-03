مصرع شاب بطلق نارى فى الشرقية.. والنيابة تطلب تحريات المباحث

الشرقية- فتحية الديب

لفظ شاب منذ قليل أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابته بطلق نارى من شخص آخر أمام عزبة صبحى بنطاق مركز منيا القمح، وتجرى الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح التحقيقات فى الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزى بوصول " ي ق" مقيم نطاق مدينة منيا القمح جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية قيام شخص بإصابة المجنى عليه مساء اليوم، بطلق نارى أمام عزبة صبحى نطاق منيا القمح، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، لاتخاذ الإجراءات القانونية.