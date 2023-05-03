مصرع بائع خضار فى مشاجرة مع أبناء خالته فى قويسنا بالمنوفية

لقي بائع خضار مصرعه بإحدى قرى مركز قويسنا بمحافظة المنوفية على يد ثلاثة آخرين منهم اثنين من أبناء خالته، بسبب خلافات بينهم، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد شوقي كوينة مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد ورود بلاغ مشاجرة بإحدى قرى المركز نتج عنها مصرع تاجر خضار بعد إصابته بجرح في الرأس وكدمات توفي متأثرا بإصابته .

بالانتقال الفورى والفحص تبين مصرع س، ج، س 40 عاما بائع خضار مقيم إحدى قرى مركز قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية، وذلك أثناء مشاجرة بينه وبين نجل خالته أ، ف، ا 42 عاما بائع خضار، وشقيقه البالغ من العمر 32 عاما بائع خضار، وشخص أخر يدعى ع، ل، ع 42 عاما بائع خضار، مقيمين ذات القرية.

وتبين قيام مشاجرة بين الطرفين تعدى فيها الثلاثة المتهمين على الطرف الأول بالشومة، بسبب تحصل الأول على الموازين الخاصة بالطرف الثاني وعدم ردها، فنشبت المشادة الكلامية وتطورت لمشاجرة وإصابة الأول بجرح في الرأس وكدمات متفرقة توفي على إثرها.

تم تحرير محضر بالواقعة رقم 12131 جنح مركز قويسنا لسنة 2023، وذلك بعد سماع أقوال شهود العيان والمتهمين وأسرة الضحية، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة والتي أمرت بدفن الجثمان وتسليمه لذويه.