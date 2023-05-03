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مستشار الحوار الوطنى: نلتزم بفلسفة الدستور باعتباره وثيقة تحكم الحوار

الأربعاء، 03 مايو 2023 06:04 م
مستشار الحوار الوطنى: نلتزم بفلسفة الدستور باعتباره وثيقة تحكم الحوار الدكتور حسام بدراوي
كتب محمد عبد المجيد و أحمد عبد الرحمن

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أكد الدكتور حسام بدراوى، مستشار الحوار الوطنى، ضرورة الالتزام بفلسفة الدستور، لأنه الوثيقة التى تحكم الحوار.
 
وأضاف بدراوى خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى: "لقد كان اقتراحى ولا زال أن يكون إطار الحوار هو الدستور ورؤية مصر 2030، التي أعلنها رئيس الجمهورية في 2015 وعمل لها مئات من الخبراء والباحثين، والتى استعرضت كل الرؤى السابقة، وأشركت المجتمع في حوار محترم للوصول إلى صياغة شبه متكاملة لمصر 2030".
 
ويجتمع ممثلو جميع فئات المجتمع المصري على طاولة واحدة ضمن خطة الدولة للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، ويعد انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.
 
يشارك فى الجلسة الافتتاحية، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، والمقررين والمقررين المساعدين باللجان، ومقدمى المقترحات بقضايا الحوار الوطنى، ومنظمات المجتمع المدنى، والإعلاميين وكتاب رأى، رؤساء الجامعات والمراكز البحثية، وأعضاء لجنة العفو الرئاسى، الشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، وأخرى.
 
وأكدت إدارة الحوار الوطنى أنه على مدار اجتماعات المرحلة التحضيرية، تلقى الحوار الوطني العديد من طلبات المشاركة واستقبل العديد من المقترحات والرؤى من مختلف القوى السياسية والنقابية، والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء وحتى المواطنين.

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